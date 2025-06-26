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Spor

Arsenal'de Christian Mosquera mesaisi

Premier Lig ekibi Arsenal, Christian Mosquera'yı kadrosuna katmak üzere görüşmeleri hızlandırdı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
Arsenal'de Christian Mosquera mesaisi
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Geçen sezonu Liverpool'un arkasında ikinci sırada tamamlayan Arsenal'de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper hattını çeşitlendirmek isteyen Topçular'ın yeni hedefi Valencia forması ile parlak bir performans gösteren Christian Mosquera.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Arsenal, hem Mosquera'nın menajeriyle hem de Valencia ile görüşmelerini hızlandırdı. Taraflar arasında pazarlık devam ediyor.

30 MİLYON EURO

Valencia altyapısı çıkışlı İspanyol oyuncunun transfer market değeri son iki yılda 1 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya yükseldi. Kulübünün oyuncu için beklentisinin 20 milyon Euro üzerinde olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Genç stoper, geçtiğimiz sezonda Valencia formasıyla 41 maça çıkarak oldukça istikrarlı bir performans gösterdi. Mosquera, bu güzel performansını bir de golle taçlandırdı.

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