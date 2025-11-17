İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3053
  • EURO
    49,079
  • ALTIN
    5540.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arsenal'de Gabriel Magalhaes alarmı!

Brezilya Milli Takımı'nda uyluk sakatlığı yaşayan Gabriel Magalhaes'in Tottenham derbisinde oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Arsenal, yıldız stoperin en azından Bayern Münih maçına yetişmesini umuyor.

HABER MERKEZİ17 Kasım 2025 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
Arsenal'de Gabriel Magalhaes alarmı!
ABONE OL

Arsenal'e savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes'ten kötü haber geldi.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

ESPN'in haberine göre 27 yaşındaki stoper, cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda oynanan ve Brezilya'nın Senegal'i 2-0 yendiği hazırlık maçına ilk 11'de başladı ancak 64. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Brezilya Futbol Federasyonu, yapılan kontrollerin ardından Gabriel'in sağ uyluğunda kas sakatlığı tespit edildiğini ve oyuncunun pazar günü milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.

TOTTENHAM MAÇI BELİRSİZ

Premier Lig'de 23 Kasım Pazar günü oynanacak olan Tottenham derbisinde Arsenal için Gabriel'in durumu belirsizliğini koruyor.

Londra ekibi, Tottenham maçı olmasa da yıldız stoperin 26 Kasım'daki Bayern Münih maçına yetişmesini umut ediyor.

PERFORMANS

Bu sezon Arsenal ile 17 maça çıkan yıldız stoper, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.