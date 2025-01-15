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Spor

Arsenal'de gündem yeniden Dusan Vlahovic

Gabriel Jesus'un sakatlığı sonrası transfer çalışmalarına hız veren Arsenal'de Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'e ilgi yeniden arttı.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
Arsenal'de gündem yeniden Dusan Vlahovic
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Arsenal, Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'e olan ilgisini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.

talkSPORT'un haberine göre, Gabriel Jesus'un çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Arsenal'in 24 yaşındaki Vlahovic'i transfer hedefi olarak belirlemesi bekleniyor.

SICAK BAKIYOR

Sırp golcünün Juventus ile olan sözleşmesinde 18 ay kaldı ve İtalyan ekibi, oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

JUVENTUS'UN ALTERNATİFİ VAR

Juventus ileri uçta alternatiflerini çoğaltmaya çalışıyor. Torino ekibi, Paris Saint-Germain'den Fransız forvet Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor ve uzun süreli sakatlıktan dönen Arkadiusz Milik'i de yeniden sahalara kazandırmaya çalışıyor.

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