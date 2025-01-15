Arsenal'de gündem yeniden Dusan Vlahovic

Arsenal, Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'e olan ilgisini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.

talkSPORT'un haberine göre, Gabriel Jesus'un çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Arsenal'in 24 yaşındaki Vlahovic'i transfer hedefi olarak belirlemesi bekleniyor.

SICAK BAKIYOR

Sırp golcünün Juventus ile olan sözleşmesinde 18 ay kaldı ve İtalyan ekibi, oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

JUVENTUS'UN ALTERNATİFİ VAR

Juventus ileri uçta alternatiflerini çoğaltmaya çalışıyor. Torino ekibi, Paris Saint-Germain'den Fransız forvet Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor ve uzun süreli sakatlıktan dönen Arkadiusz Milik'i de yeniden sahalara kazandırmaya çalışıyor.