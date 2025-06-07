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Spor

Arsenal'de hedef Kepa

Arsenal, gelecek sezon planları kapsamında Chelsea oyuncusu Kepa Arrizabalaga'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 20:57 - Güncelleme:
Arsenal'de hedef Kepa
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Yedek kaleci arayışında olan Arsenal, bonservisi Chelsea'de olan kaleci Kepa Arrizabalaga'yı öncelikli hedefi belirledi.

Athletic'in haberine göre Arsenal, birinci kalecileri olan David Raya'nın yedeği olarak iyi bir kaleciyi takımlarına eklemek istiyor.

Arsenal, Raya'yı birinci kaleci olarak belirlemesine rağmen Kepa forma yarışında kendine güveniyor ve Londra ekibini iyi bir tercih olarak görüyor.

Sözleşmesinde 6.7 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunan Kepa ile uygun serbest kalma bedeli sebebiyle bir çok takımın temas kurması bekleniyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Bu sezonu Bournemouth'ta kiralık geçirdi 30 yaşındaki kaleci Bournemouth ile 35 maça çıkarken 9 maçta ise kalesini gole kapadı.

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