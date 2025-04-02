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Spor

Arsenal'de hedef Nico Williams

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Athletic Bilbao'nun yıldız kanat oyuncusu Nico Williams'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi2 Nisan 2025 Çarşamba 19:53 - Güncelleme:
Arsenal'de hedef Nico Williams
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Arsenal, Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams'ın transferi için harekete geçti.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin sportif direktörü Andrea Berta, transfer için Williams'ın menajeriyle temasa geçti.

Nico Williams'ın adı Arsenal dışında; Paris Saint-Germain, Barcelona ve Bayern Münih ile de anılıyor.

22 yaşındaki Nico Williams, bu sezon Athletic Bilbao'da çıktığı 38 maçta 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Williams'ın Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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