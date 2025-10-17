Arsenal'de Martin Odegaard krizi

Arsenal'de Martin Odegaard şoku yaşanıyor.

Arsenal kaptanı Martin Odegaard, dizindeki sakatlık sebebiyle takımdan birkaç hafta ayrı kalacak. Yıldız futbolcu, milli aradan önce oynanan West Ham maçında iç yan bağ (MCL) sakatlığı yaşadı ve Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Teknik direktör Mikel Arteta, cuma günü yaptığı açıklamada oyuncusunun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre sahalardan uzak kalacak. Net bir tarih vermek zor ama iyileşme süreci iyi ilerliyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar gerçekten şanssızlık, fakat birkaç hafta içinde geri döneceğini düşünüyorum. Uluslararası aradan sonra da olabilir, dizinin verdiği tepkiye göre karar vereceğiz."

ÜÇÜNCÜ SAKATLIK ŞOKU

Bu, Odegaard'ın bu sezon yaşadığı üçüncü sakatlık oldu. Norveçli yıldız, ağustos ayında Leeds maçında omzundan yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıkmış, ekim ayında ise üç maçı kaçırmıştı.

ARTETA: "ONU GERİ ALMAMIZ GEREKİYOR"

Odegaard'ın yokluğunda Eberechi Eze, Ethan Nwaneri ve Mikel Merino'nun forma giymesi bekleniyor. Ancak Arteta, kaptanının önemine vurgu yaptı:

"Bu, Martin'in bizim için kilit bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor. Elimizde iyi bir kadro var ve oyuncular performans veriyor ama Odegaard sahadayken çok daha iyi bir takımız."