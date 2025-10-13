İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Arsenal'de Martin Odegaard'ın durumu belli oldu

Arsenal'de 4 Ekim'de West Ham karşısında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Martin Odegaard'ın kasım ortasına kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

HABER MERKEZİ13 Ekim 2025 Pazartesi 22:13 - Güncelleme:
Arsenal'de 4 Ekim'de West Ham karşısında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Martin Odegaard'ın sahalara dönüş tarihi netlik kazanıyor.

KASIM ORTASINA KADAR YOK

BBC'de yer alan haberde Norveçli yıldızın, kasım ortasındaki bir sonraki milli maç dönemine kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sezonun başından bu yana sakatlık sorunları yaşayan Odegaard, üst üste üç Premier Lig maçında ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal ile 7 maçta 294 dakika sahada kalan 26 yaşındaki yıldız, 2 asistlik performans sergiledi.

