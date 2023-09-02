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Spor

Arsenal'de Nicolas Pepe pişmanlığı

Arsenal'in 2019 yılında kadrosuna kattığı Nicolas Pepe artık takımda istenmiyor. Arsenal, Pepe ve menajeriiyle iletişime geçeçerek kendisine kulüp bulmasını istedi.

2 Eylül 2023 Cumartesi 17:01 - Güncelleme:
Arsenal'de Nicolas Pepe pişmanlığı
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Arsenal'in, 2019 yılında 80 milyon euro'ya imza attırdığı Nicolas Pepe takımdan ayrılmaya çalışıyor.

Bir dönem Beşiktaş ile de adı geçen Fildişi Sahilli yıldız oyuncuya Suudi Arabistan ekipleri de talip oldu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Football London'da yer alan habere göre Nicolas Pepe'ye transfer dönemi henüz bitmemiş olan Suudi Arabistan Ligi takımlarından hala teklif gelebileceği söylendi.

Daily Mail'ın haberine göre ise Arsenal'in sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Nicolas Pepe'yle sözleşmesini feshetmeyi düşündüğünü söyledi.

"AÇIKLANACAK BİR ŞEY YOK"

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da bu konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Hala çözüm arıyoruz ve şu anda menajeri ile oyuncu ve kulüp arasında çok fazla iletişim var ancak şu anda açıklanacak bir şey yok."

28 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak geçirdiği Nice ile 28 resmi maça çıkan Nicolas Pepe bu karşılaşmalarda 8 gollük katkı sağladı.

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