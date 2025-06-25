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Spor

Arsenal'de Thomas Partey sonrası hedef Christian Norgaard

Thomas Partey'in takımdan ayrılmasının ardından orta sahaya takviye yapmak isteyen Arsenal, Brentford forması giyen Christian Norgaard için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 17:01 - Güncelleme:
Arsenal'de Thomas Partey sonrası hedef Christian Norgaard
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Arsenal'de orta saha hattında önemli bir ayrılık yaşandı.

İngiliz kulübünde 2020 yılından bu yana forma giyen Thomas Partey, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. 32 yaşındaki Ganalı oyuncu, geçtiğimiz sezon 52 maça çıktı ve takımına 4 gol ve 3 asist ile katkıda bulundu.

PARTEY SONRASI NORGAARD

Partey'nin ayrılığı sonrası orta sahaya takviye yapmak isteyen Arsenal, rotasını Premier Lig ekiplerinden Brentford'a çevirdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal'in, Brentford forması giyen Christian Norgaard için ilk temaslara başladığı öğrenildi.

31 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Brentford formasıyla 35 maçta görev aldı ve takımına 6 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

Arsenal'in önümüzdeki günlerde Brentford ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Transferin olumlu seyretmesi halinde Norgaard, Thomas Partey'nin yerini dolduracak isim olarak kadroya katılacak.

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