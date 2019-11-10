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Arsenal'de Unai Emery'ye yol gözüktü

Unai Emery ile Premier Lig'de kötü sonuçlar almaya devam eden Arsenal rotayı Luis Enrique'ye kırdı.

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Son olarak Leicester City'e mağlup olan Arsenal'de kazan kaynıyor. Alınan kötü sonuçların ardından menajer Unai Emery'nin de koltuğu sallanıyor.
 
El Confidencial'a göre, Arsenal Futbol Direktörü Raul Sanllehi, Emery'nin yerine Luis Enrique'yi takımın başına getirmek için girişimlere başladı.
 
Son 10 Premier Lig maçından sadece ikisini kazanana Arsenal'de İspanyol teknik adamın üzerindeki baskı artıyor. Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirip Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefiyle sezona başlayan Londra ekibi, 17 puanla 6. sırada yer alıyor.
 
İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique, kişisel nedenlerden dolayı İspanya Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etmişti. 9 yaşındaki kızını kanser nedeniyle kaybeden Enrique, 26 Mart'tan bu yana takım çalıştırmıyordu.
 
(Goal)
 

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