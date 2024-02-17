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Spor

Arsenal'den 5 gollü tarife!

İngiltere Premier Lig 25. hafta maçında Arsenal, misafir olduğu Burnley'i 5-0 yendi.

17 Şubat 2024 Cumartesi 20:36 - Güncelleme:
Arsenal'den 5 gollü tarife!
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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Vincent Kompany'nin yönetimindeki Burnley ile Arsenal'in çalıştırdığı Mikel Arteta karşı karşıya geldi.

Turf Moor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 5-0 kazanırken goller; 4. dakikada Martin Odegaard, 41. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 47. dakikada yine Bukayo Saka, 66. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 55'e yükseltirken, Burnley 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal evinde Newcastle United'ı ağırlarken, Burnley deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.

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