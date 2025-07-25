Arsenal'den 73 milyon euroluk golcü bombası: Gyökeres resmen geliyor!

Yaz transfer döneminde forvet transferi için yoğun mesaide olan Arsenal, Viktor Gyökeres için mutlu sona ulaştı.

73 MİLYON EURO

The Athletic'in haberine göre; Londra ekibi, İsveçli golcü için Sporting ile anlaşmaya vardı. Arsenal, bu transfer için Portekiz ekibine 63 milyon Euro bonservis bedeli ve 10 milyon Euro bonuslar olmak üzere toplam 73 milyon Euro ödeme yapacak.

SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA

Viktor Gyökeres, Arsenal için Londra'ya gitti. İsveçli golcü, cumartesi günü sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından İngiliz ekibine imza atacak.

KRİZE NEDEN OLDU

Yeni sezonda Sporting için oynamak istemeyen Gyökeres, transfer için sadece Arsenal'i istemişti. Gyökeres'in bu tavrının ardından Sporting Lizbon'da kadro dışı ihtimali de gündeme gelmişti. Manchester United, transfer için Sporting ile anlaşma aşamasına gelmesine rağmen İsveçli golcünün tercihi Arsenal oldu.

HENRY'NIN MİRASINI DEVRALACAK

27 yaşındaki golcü, Arsenal'in efsanesi olan Thierry Henry ile özdeşleşmiş olan 14 numaralı formayı giyecek.

SEZON PERFORMANSI

Sporting forması altında geçen sezon 52 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 54 gol attı ve 13 asist yaptı.