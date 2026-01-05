Arsenal'den Brahim Diaz için 50 milyon euro

Arsenal, devre arası transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürüyor.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Londra temsilcisi, Brahim Diaz'ın transferi için 50 milyon euroyu gözden çıkardı. Arsenal, Faslı hücumcunun kısa vadede takımın hücum yapısında kilit bir rol üstlenebileceğine inanıyor.

Real Madrid, Arsenal'in teklifini detaylı şekilde masaya yatırmış durumda. 26 yaşındaki Brahim Diaz'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Kulüp içinde; çok yönlülüğü, teknik kapasitesi ve hem yedekten gelerek hem de ilk 11'de oyunun gidişatını değiştirebilme potansiyeliyle değerli bir oyuncu olarak görülüyor. Ancak 50 milyon euroluk teklif, düzenli ilk 11 oyuncusu olmayan bir futbolcu için oldukça yüksek bir bedel olarak değerlendiriliyor.

ARTETA DEVREDE

Transfer sürecinde Mikel Arteta'nın etkisinin büyük olduğu ifade ediliyor. Arsenal Teknik Direktörü, Brahim Diaz'ı öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor. Arteta'nın; Faslı futbolcunun yaratıcılığı, hareketliliği ve hücumun son bölgesindeki üretkenliğiyle takıma doğrudan katkı sağlayacağı görüşünde olduğu belirtiliyor.

Arsenal, başka kulüplerin de devreye girmesini engellemek adına transferi mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.