Spor

Arsenal'den Brighton'a geçit yok

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 20:02
Arsenal'den Brighton'a geçit yok
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, Brighton'ı konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Martin Odegaard ve 52. dakikada kendi kalesine Georginio Rutter kaydetti.

Brighton'ın tek golü ise 64. dakikada Diego Gomez'den geldi.

Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Arsenal, puanını 42'ye yükseltti ve ligin zirvesinde yer aldı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Brighton ise 24 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, Aston Villa'yı konuk edecek. Brighton ise deplasmanda West Ham ile karşı karşıya gelecek.

