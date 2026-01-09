İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Arsenal'den Bukayo Saka kararı

Arsenal, altyapısından yetişen yıldız oyuncu Bukayo Saka'nın 2027'de sona erecek sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmak için anlaşmaya vardı.

9 Ocak 2026 Cuma 22:11
Arsenal'den Bukayo Saka kararı
Arsenal altyapısından yetişen ve A takımın önemli parçalarından olan Bukayo Saka'nın takımdaki geleceği belli oldu.

The Athletic'in haberine göre, Arsenal, Bukayo Saka'nın 2027'de sona erecek sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Saka yeni sözleşmesiyle takımın en çok kazanan oyuncularından biri olacak.

PERFORMANSI

2019-2020 sezonunda a takıma yükselen 24 yaşındaki futbolcu, 290 maçta 77 gol ve 77 asist yaptı. Yıldız oyuncu bu sezon ise 27 maçta 7 gol, 6 asistlik katkı verdi.

