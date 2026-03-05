İSTANBUL 13°C / 6°C
5 Mart 2026 Perşembe
Spor

Arsenal'den deplasmanda kritik galibiyet

Arsenal, Premier Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Brighton'ı 1-0 mağlup etti. Kuzey Londra ekibi bu sonucun ardından 67 puanla liderliğini sürdürdü.

5 Mart 2026 Perşembe 00:47
İngiltere Premier Lig 29. hafta maçında Arsenal, Brighton deplasmanına konuk oldu. Arsenal, The American Express Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Bukayo Saka attı.

Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'de üst üste 2 beraberlikle birlikte duraklama dönemine giren Arsenal, Brighton maçıyla birlikte arka arkaya 3. galibiyetini elde etti ve yeniden yükselişe geçti.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 67 puana yükseldi. Brighton, 37 puanda kaldı.

Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında sahasında Everton'ı ağırlayacak. Arsenal mağlubiyetiyle 2 maçlık galibiyet serisi biten Brighton, ligdeki bir sonraki maçında Sunderland deplasmanına gidecek.

