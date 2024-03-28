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Spor

Arsenal'den forvet transferi için 10 kişilik liste!

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Arsenal, gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı. Londra ekibi, forvet transferi için 10 aday belirledi. İşte detaylar...

28 Mart 2024 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
Arsenal'den forvet transferi için 10 kişilik liste!
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Premier Lig ekibi Arsenal, bu sezon forvet hattında yaşadığı sıkıntıları gelecek sezon yaşamamak adına şimdiden harekete geçti.

Daily Mirror'ın haberine göre; Arsenal, 9 numara pozisyonu için transfer listesine 10 golcü ismi ekledi.

Haberde, İngiliz ekibinin Premier Lig'de forma giyen Alexander Isak ve Ivan Toney'i listeye aldığı belirtildi.

Premier Lig dışında birçok ligden de oyuncunun izlendiği belirtilirken listedeki isimlerde yavaş yavaş ortaya çıktı.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Arteta yönetimindeki Arsenal'in Lisbon forması giyen Viktor Gyökeres, Porto forması giyen Evanilson, Ajax forması giyen Brian Brobbey, Feyenoord forması giyen Santiago Gimenez, Bundesliga'da forma giyen isimler Lois Openda, Benjamin Sesko, Victor Boniface ve Napoli forması giyen Victor Osimhen'i transfer listesinde bulundurduğu aktarıldı.

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