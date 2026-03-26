26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
  Arsenal'den Kvaratskhelia hamlesi! Transfer için düğmeye basıldı
Arsenal'den Kvaratskhelia hamlesi! Transfer için düğmeye basıldı

Arsenal'in, yaz transfer dönemi öncesinde Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 00:10
Arsenal, yaz transfer dönemi öncesinde kadrosunda köklü bir değişime hazırlanırken, gündemine dikkat çeken bir ismi aldı.

Independent'in haberine göre; İngiliz devinin, Khvicha Kvaratskhelia transferi için girişimlere başladığı öğrenildi.

Teknik ekip ve yönetimin, hücum hattını güçlendirmek adına geniş çaplı bir planlama yaptığı ve bu doğrultuda Kvaratskhelia'yı öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediği ifade ediliyor.

KVARATSKHELIA'YA DA İSTİYOR

Öte yandan Gürcü oyuncunun cephesinden gelen bilgiler de transfer ihtimalini güçlendiriyor. Kvaratskhelia'nın temsilcilerinin, Arsenal'e transfer fikrine olumlu yaklaştığı ve olası bir teklifin değerlendirmeye alınabileceği kaydedildi.

Yaz aylarında kadroda ciddi bir revizyona gitmesi beklenen Arsenal'in, bu transfer için resmi adımları önümüzdeki süreçte hızlandırabileceği konuşuluyor.

PSG formasıyla bu sezon 37 resmi maçta görev alan 25 yaşındaki oyuncu, 12 gol ve 7 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
