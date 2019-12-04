Arsenal'den Merih Demiral hamlesi Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Unai Emery ile yollarını ayıran Arsenal’de gözler Merih Demiral’ın üzerinde. İngiliz temsilcisi, devre arasında Bellerin ile Merih’i takas ederek milli oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.