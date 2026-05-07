Arsenal'den Mikel Arteta için yeni sözleşme kararı

Arsenal, kulübün Premier Lig şampiyonluğunu ya da Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıp kazanmamasına bakılmaksızın, bu yaz teknik direktör Mikel Arteta'ya cazip bir yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Kulüp yönetimi, Arteta'nın uzun vadeli geleceğini güvence altına almak amacıyla bu stratejik kararı Mart ayında almıştı. Arteta, tarihi bir çifte kupa zaferi peşinde koşmaya tamamen odaklanmış olsa da, mevcut projeye olan bağlılığını sürdürüyor.

Fabrizio Romano'ya göre, Arsenal, Mikel Arteta'nın uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya karar verdi. Koçluk kariyerine Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak başlayan İspanyol teknik direktör, Aralık 2019'da Emirates Stadyumu'nda baş antrenörlük görevine başladı. O zamandan beri kulübü tamamen dönüştüren Arteta, FA Cup ve iki Community Shield şampiyonluğu kazandı. Bu muazzam ilerlemeyi takdir eden Romano, "Arsenal'in yaz aylarında Mikel Arteta'ya yeni bir sözleşme teklif etmeyi planladığını" açıkladı. Teknik direktörün şu anki sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor, ancak kulüp yönetimi onun başarısını ödüllendirmek istiyor.

Teknik direktör tamamen bu sezonun maçlarına odaklanmış olsa da, Romano planın "sezon sonu sonuçlarından bağımsız olarak Mart ayında çoktan kararlaştırıldığını" belirtti. Arteta'nın "şu anda şampiyonluklara odaklanmak istediğini, ancak Arsenal projesine gönül vermiş olduğunu ve görüşmeleri sabırsızlıkla beklediğini" ekleyen Romano, "anlaşmanın yakında imzalanacağını" doğruladı. Yurtiçinde Arsenal, 35 maçta topladığı 76 puanla Premier League tablosunun zirvesinde yer alıyor. 71 puanı olan ve bir maç eksiği bulunan ikinci sıradaki Manchester City'ye karşı beş puanlık bir avantajı bulunan Gunners, 2003-2004 sezonundan bu yana ilk yurtiçi şampiyonluğunu kovalıyor.