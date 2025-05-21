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Spor

Arsenal'den Rodrygo hamlesi

Gelecek sezon için şimdiden kolları sıvayan Premier Lig ekibi Arsenal, Real Madrid forması giyen Rodrygo için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2025 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Arsenal'den Rodrygo hamlesi
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Premier Lig'de bir kez daha hüsrana uğrayan Arsenal, transferde işi bu kez sıkı tutuyor.

ARSENAL HAREKETE GEÇTİ

İngiliz ekibi, Real Madrid forması giyen Rodrygo için harekete geçti.

TEMASLAR BAŞLADI

Sky'da yer alan habere göre, Arsenal, Rodrygo transferi için Real Madrid ve oyuncu tarafıyla temaslara başladı.

AYRILIK İHTİMALİ

Real Madrid'de Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un gölgesinde kalan Rodrygo, takımın gündeminde yer alan Nico Williams'ın da olası transferiyle İspanyol ekibinden ayrılabilir.

Arsenal'in Brezilyalı futbolcunun transferi için şartları zorlamayı düşündüğü kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Rodygo'nun Real Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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