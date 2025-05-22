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Spor

Arsenal'den Rodrygo hamlesi

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Premier Ligi ekibi Arsenal Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
Arsenal'den Rodrygo hamlesi
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Real Madrid'in Brezilyalı genç yıldızı Rodrygo transfer gündeminde adı ön sıralarda yer alan futbolculardan birisi oldu.

Son olarak Rodrygo'ya Premier Lig devinden talep geldiği ifade edildi.

Sky'ın haberine göre; Arsenal, Rodrygo'nun transferi için hem Real Madrid yönetimiyle hem de oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti. Şampiyonluk için daha güçlü bir kadroyla sezona girmek isteyen Arsenal'in oyuncu için sınırlarını zorlayacağı iddia edildi.

Rodrygo'nun da Nico Williams'ın Real Madrid'e transfer olması halinde ayrılığa sıcak bakacağı ifade ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANS

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 karşılaşmaya çıkan Rodrygo, 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcunun, Madrid ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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