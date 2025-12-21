İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arsenal'e 3 puanı Gyökeres getirdi

Everton deplasmanında penaltıdan ağları havalandıran Viktor Gyökeres, Arsenal'e 1-0'lık galibiyeti getirdi.

HABER MERKEZİ21 Aralık 2025 Pazar 01:33 - Güncelleme:
Arsenal'e 3 puanı Gyökeres getirdi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, deplasmanda Everton ile karşılaştı.

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü, 27. dakikada penaltıdan Viktor Gyökeres attı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal, 39 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Üst üste 2. mağlubiyetini alan Everton ise 24 puanda kaldı ve 10. sırada konumlandı.

Arsenal, Premier Lig'in 18. haftasında Brighton'ı konuk edecek.

Everton ise deplasmanda Burnley ile karşı karşıya gelecek.

  • Victor Gyökeres
  • Arsenal
  • Everton deplasmanı

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.