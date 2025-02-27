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Spor

Arsenal'e bir darbe de Nottingham'dan

Arsenal, Premier Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Nottingham Forest ile 0-0 berabere kaldı. Kuzey Londra ekibi son 2 maçta 5 puan kaybetti.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 01:05 - Güncelleme:
Arsenal'e bir darbe de Nottingham'dan
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Premier Lig'in 27. haftasında Nuno Espirito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal 0-0 berabere kaldı.

The City Ground'da oynanan maçta iki takımın da etkisiz performansları sonrası puanlar paylaşıldı ve iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 2 maçında 5 puan kaybeden Arsenal 54 puana ulaşırken, 3 maçtır kazanamayan Nottingham Forest 48 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest evinde Manchester City'yi ağırlarken, Arsenal deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

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