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Spor

Arsenal'e kupada West Ham darbesi!

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda West Ham'a konuk olan Arsenal, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

2 Kasım 2023 Perşembe 00:44 - Güncelleme:
Arsenal'e kupada West Ham darbesi!
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İngiltere Lig Kupası son 16 turunda David Moyes'in ekibi West Ham United ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip West Ham United 3-1 kazandı ve güçlü rakibi Arsenal'i kupanın dışına itmeyi bildi.

West Ham United'ın golleri; 16. dakikada Ben White'ın kendi ağlarına gönderdiği top, 50. dakikada Mohammed Kudus ve 60. dakikada Jarrod Bowen'dan geldi.

Konuk ekip Arsenal'in tek golü ise 90+6'da Martin Odegaard'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte üst tura çıkan ekip West Ham olurken, Arsenal kupaya veda eden taraf oldu.

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