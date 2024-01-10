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Spor

Arsenal'e transferde ''yaş'' engeli

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal, Ajax forması giyen 17 yaşındaki defans oyuncusu Jorrel Hato'yu gündemine almıştı. Londra ekibi, İngiltere'deki 'Çalışma İzni' kuralı nedeniyle genç futbolcunun 18. yaşını doldurmasını bekleyecek.

10 Ocak 2024 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
Arsenal'e transferde ''yaş'' engeli
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Kış transfer döneminde kadrosuna geleceğe yönelik transfer yapmak isteyen Arsenal gözünü Ajax'ın genç yıldızına çevirdi.

17 YAŞINDA KAPTAN

Arsenal ileriye dönük yatırım olarak Ajax forması giyen 17 yaşındaki stoper Jorrel Hato'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ancak İngiltere Ligi'nin kuralları nedeniyle Arsenal, genç yıldız adayını kış transfer döneminde kadrosuna katarsa ciddi bir ceza ile karşı karşıya gelecek.

İngiltere'de olan "Çalışma İzni" kuralı sebebiyle ülke dışından transfer edilen oyuncunun 18 yaşını geçmesi lazım ancak Jorrel Hato, Mart ayında 18 yaşına gireceği için bu transferin yaz dönemine kalması bekleniyor.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Ajax formasıyla 25 resmi maça çıkan Jorrel Hato bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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