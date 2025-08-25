İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Arsenal'e kötü haber! Bukayo Saka uzun süre sahalardan uzak kalacak

Arsenal forması giyen Bukayo Saka'nın, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 18:25
Arsenal, Premier Lig'e fırtına gibi başladı.

Topçular, ilk hafta deplasmanda Manchester United'ı 1-0 ile geçerken ikinci hafta evinde Leeds United'ı 5-0 mağlup etti.

ARSENAL'E SAKATLIK ŞOKU

Arsenal ligdeki muhteşem başlangıcın ardından bir sakatlık haberiyle sarsıldı.

Bukayo Saka, Leeds United maçının 53. dakikasında sakatlık geçirerek oyundan alınmıştı.

3-4 HAFTA YOK

İngiliz sağ kanat oyuncusunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ALTERNATİFLERİ HAZIR

Mikel Arteta'nın elinde, kanat bölgesi için Leanrdo Trossard, Gabriel Martinelli ve Chelsea'den transfer edilen Noni Madueke gibi isimler bulunsa da Saka'nın eksikliği İspanyol teknik adamı düşündürüyor.

