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Spor

Arsenal'in eski yıldızı Nicklas Bendtner'den kumar itirafı

Bir dönemin yıldızlarından Nicklas Bendtner, geçmiş dönemde poker oynayarak kumar alışkanlığını çocuk yaşlarda edindiğini itiraf etti.

17 Mayıs 2020 Pazar 00:21 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 00:21
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Bir dönem Arsenal'de yıldızını parlattıktan sonra genç yaşta kariyeri düşüşe geçen Nicklas Bendtner çocuk yaşlardan beri kumara olan ilgisini itiraf etti.

19 yaşından beri Texas Hold'Em poker oynadığını söyleyen Danimarkalı forvet, yaptığı itirafta, "Bu zamana kadar gerçekten çok para kaybettim. Çok fazla poker oynadım. 19 yaşımdan beri oynuyorum. Ne kadar kaybettiğimi hesaplamak çok zor ama yaklaşık 6.5-7 milyon euro diyebilirim." sözlerini kullandı.

Kumar sorunu yaşamadığını ve her zaman kontrol altında tutmayı bildiğini söyleyen Bendtner, "Geçmişte büyük paralarla oynadığım doğru. Londra'da bir gece gerçekten çok büyük oyun oynadım. Sonra işler kontrolden çıktı. Çok daha kötü de olabilirdi ama yaşadım. O geceden sonra benim için yüksek bahisli oyunlar bitti" diye konuştu.

"SON POKER OYUNUMDA 100 KRONLA OYNADIK"

Şimdilerde küçük miktarlarla oynadığını söyleyen 32 yaşındaki isim, "Şu anda oyun olsun diye oynuyorum. Yeni bir arkadaş grubumla ortaya 100 kron (13 euro) koyduk." sözlerini sarf etti.

Arsenal'den ayrıldıktan sonra Juventus, Wolfsburg, Sunderland gibi kulüplerde oynayan Nicklas Bendtner 2019 yılının sonunda ayrıldığı ülkesinin Kopenhag takımından sonra henüz bir kulüple anlaşmadı.

Bendtner evine misafir olan TV programında evindeki poker masası ve pullarını gösterdi.

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