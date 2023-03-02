İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2023 Perşembe / 10 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8916
  • EURO
    20,0551
  • ALTIN
    1112.57
  • BIST100
    5314.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal'in gol yükü Saka - Martinelli -Odegaard üçlüsünde
Spor

Arsenal'in gol yükü Saka - Martinelli -Odegaard üçlüsünde

Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de attığı 56 golün 30'unu Saka, Martinelli ve Odegaard üçlüsü kaydetti.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 13:50 - Güncelleme:
Arsenal'in gol yükü Saka - Martinelli -Odegaard üçlüsünde
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de 25 maçta topladığı 60 puanla liderliğini sürdüren Arsenal'da, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ve Martin Odegaard üçlüsü ortaya koydukları performansla dikkat çekiyor. Son olarak Arsenal'ın, Everton'u 4-0 yendiği karşılaşmada fileleri sarsan Saka, Martinelli ve Odegaard, bu sezon Londra ekibinin ligde kaydettiği 56 golün 30'una imza attı.

SAKA, BÜTÜN MAÇLARDA İLK 11 OYNADI

Bu sezon Arsenal'in, Premier Lig'de oynadığı 25 maçın hepsine ilk 11'de başlayan Bukayo Saka, hücumdaki performansıyla takımını sırtlıyor. Arsenal altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, çıktığı müsabakalarda 10 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. İngiliz oyuncu, bu maçlarda 9 kez de gol pası verdi.

MARTİNELLİ, KARİYER REKORUNU KIRDI

Sezonun sürpriz ismi Gabriel Martinelli ise ligde oynadığı 25 maçta 11 gole ulaşarak, kırmızı-beyazlıların en fazla gol atan oyuncusu oldu. Brezilyalı futbolcu, ligde çıktığı karşılaşmalarda 2 de asist yaptı. Londra ekibiyle 2019-2020 sezonunda 10 gol atan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla kariyer rekorunu kırdı.

ODEGAARD, EN SKORER SENESİNİ YAŞIYOR

Arsenal ile üçüncü sezonunu geçiren Martin Odegaard, Londra ekibindeki en skorer senesini yaşıyor. Teknik Direktör Mikel Arteta'nın ligdeki tüm maçlarda ilk 11'de şans verdiği bir diğer isim olan Norveçli futbolcu, bu müsabakalarda 9 gol atma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki oyuncunun, 6 da asisti bulunuyor.

  • Bukayo Saka
  • Gabriel Martinelli
  • Martin Odegaard
  • Arsenal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.