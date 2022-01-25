Arsenal'in golcü hedefi Raul de Tomas

25 Ocak 2022 Salı 23:36 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 23:36

Forvet arayışlarını sürdüren Arsenal için önemli bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basınına göre, daha önce transferi için uğraş verdiği Vlahovic'in Juventus ile anlaştığı haberlerinin ortaya çıkmasıyla yönünü İspanya'ya çevirdiği belirtildi.

İngiliz ekibinin, Espanyol'ün golcü ismi Raul de Tomas ile ilgilendiği kaydedildi.

Ayrıca Arsenal teknik direktörü Arteta'nın da oyuncuyu beğendiği ve takımında görmek istediği aktarıldı.

Arsenal ile birlikte, West Ham ve Leeds'in de oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

İtalyan devi Juventus'un da oyuncuyu kiralamak istediği ancak Espanyol'un Raul de Tomas'ı kiralık göndermek istemediği belirtildi.

Serbest kalma maddesi 70 milyon euro olan İspanyol oyuncu, bu sezon Espanyol formasıyla çıktığı 23 maçta, 12 gol - 2 asist yapma başarısı gösterdi.