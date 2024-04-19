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Spor

Arsenal'in gözlemcilerini büyüledi! Ferdi Kadıoğlu için tüm imkanlar seferber

İngiliz devi Arsenal, transfer listesinde bulunan Ferdi Kadıoğlu için dün akşam Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı maça gözlemci gönderdi. Ferdi Kadıoğlu oynadığı futbol ile İngilizleri kendi hayran bıraktı ve tam not aldı. İngiliz ekibi, Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

19 Nisan 2024 Cuma 12:10 - Güncelleme:
Arsenal'in gözlemcilerini büyüledi! Ferdi Kadıoğlu için tüm imkanlar seferber
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Arsenal'in bu sezon en çok aksayan bölgesi olan savunmanın solu için düşündüğü isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. İngiliz ekibi dünkü maça gözlemci yolladı. Milli yıldız, Olympiakos karşısında kusursuza yakın bir performans sergiledi.

YAZ TRANSFER GÜNDEMİNİN 1 NUMARALI MADDESİ

Arsenal'da yaz transfer gündeminin bir numaralı maddesi şimdiden netleşti: Sol beke takviye yapmak. Bu bölge sezon boyunca kırmızı beyazlıların yumuşak karnı oldu. Menajer Mikel Arteta, sürekli denemeler yaptı; Zinchenko, Kiwior, Tomiyasu ve Timber savunmanın solunda oynadı. Ancak bir türlü buradaki aksaklık giderilemedi.

ARSENAL GÖZÜNE KESTİRDİ

Son olarak Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Bayern Münih'e elenen İngiliz devi, bu eşleşmede de aynı bölgede sıkıntı yaşadı. Premier Lig'de uzun süre lider gitmesine rağmen son hafta aldığı Aston Villa yenilgisiyle yine zirveyi kaptıran Arsenal, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi.

MASAYA OTURMAYA HAZIRLANIYORLAR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre topçular, kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

TAM NOT

Ferdi, bir süredir Arsenal'in takibindeydi. 24 yaşındaki oyuncu özellikle Almanya ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla tam not almıştı. O karşılaşmada Ferdi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla Arsenal'ın solunu adeta felç etti.

25 MİLYON €'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR

İngiliz basınına göre kırmızı beyazlılar, 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

RAKAM DAHA DA ARTABİLİR

Transferi EURO 2024 öncesi tamamlamak isteyen kırmızı beyazlıların bu rakamı daha da artırabileceği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 3 gol, 4 asistli katkı sağladı.

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