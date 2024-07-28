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Spor

Arsenal'in gözü Real Sociedad'ın yıldızında

Gelecek sezonda mutlak şampiyonluğu hedefleyen Arsenal teknik direktör Mikel Arteta'nın çok beğendiği İspanyol orta saha oyuncusu Mikel Merino'yu gündemine aldı.

28 Temmuz 2024 Pazar 15:59 - Güncelleme:
Arsenal'in gözü Real Sociedad'ın yıldızında
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Premier Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Arsenal, gözünü Mikel Merino'ya çevirdi.

Relevo'da yer alan habere göre, Londra temsilcisi, teknik direktör Mikel Arteta'nın çok beğendiği İspanyol orta sahanın transferi için Real Sociedad ile görüşmelere başladı.

Arsenal, Emile Smith Rowe'u satmak istiyor. İngiliz ekibinin Rowe'un olası satışının ardından Merino transferinde girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Merino'nun Real Sociedad ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

2018 yılından bu yana Real Sociedad forması giyen Merino, İspanyol ekibinde çıktığı 242 maçta 27 gol attı ve 30 asist yaptı.

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