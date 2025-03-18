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Spor

Arsenal'in hedefi 27'lik orta saha Bruno Guimarães

Orta sahaya takviye yapmak isteyen İngiliz ekibi Arsenal, v 27 yaşındaki yıldız oyuncusu Bruno Guimarães'i gündemine aldı.

HABER MERKEZİ18 Mart 2025 Salı 11:26 - Güncelleme:
Arsenal'in hedefi 27'lik orta saha Bruno Guimarães
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Arsenal, yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Newcastle United'ın yıldızı Bruno Guimarães'i hedef aldı. 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde yaklaşık 100 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Ancak Newcastle'ın finansal sorunlar yaşaması, Arsenal'e bir avantaj sağlayabilir.

Mikel Arteta, Declan Rice ve Martin Odegaard ile birlikte Guimarães'i orta sahada üçlü hale getirerek takımın rekabet gücünü artırmayı planlıyor. Ancak Arsenal, Guimarães için büyük kulüplerin de devrede olması nedeniyle zorlu bir rekabetle karşı karşıya.

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