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Spor

Arsenal'in parlayan yıldızı Ethan Nwaneri

Premier Lig ekibi Arsenal'in 17 yaşındaki genç yıldızı Ethan Nwaneri oynadığı futbolla beğeni beğeni topluyor. Genç futbolcunun bu performansı Arsenal'in hücum gücünü yeniden şekillendirebilir.

HABER MERKEZİ5 Mart 2025 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
Arsenal'in parlayan yıldızı Ethan Nwaneri
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Arsenal'in genç yıldızı Ethan Nwaneri, PSV karşısında parlayan performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bukayo Saka'nın sakatlığında Kuzey Londra ekibinin hücum hattında önemli bir rol üstlenen 17 yaşındaki yetenek, takımının 7-1'lik galibiyetinde etkili oldu. Bu sezonki 8. golünü kaydeden Nwaneri, Arsenal'in hücum gücünü yeniden şekillendirebileceğini kanıtladı.

Arsenal'in tarihi zaferi, 2007'de Slavia Prag'a karşı alınan 7-0'lık galibiyeti hatırlatırken, Nwaneri'nin olağanüstü performansı Messi benzetmelerine yol açtı. Eski futbolcu Scott Minto, "Nwaneri bana genç Messi'yi hatırlatıyor" ifadelerini kullanarak genç oyuncunun potansiyeline dikkat çekti.

17 yaşındaki futbolcu, Arsenal formasıyla Şampiyonlar Ligi eleme turunda ilk 11'de yer alan en genç İngiliz olarak tarihe geçti. Ayrıca Phil Foden ve Jude Bellingham gibi genç yaşta parlayan isimlerle kıyaslanmaya başlandı.

Arsenal'in altyapısından yetişen Nwaneri, 15 yaşında Premier Lig'de forma giyerek kulüp tarihine geçmişti. Arteta'nın özel ilgisini çeken genç yıldızın, Saka'nın dönüşü sonrası nasıl bir rol alacağı da şimdilik merak konusu.

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