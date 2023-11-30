Arsenal'in sportif direktörü, Galatasaray'ın maçındaydı

Galatasaray, Devler Ligi'nde tur kovalarken İngiliz temsilcisi Manchester United'ı sahasında konuk etti. Temsilcimiz, gösterdiği iyi mücadeleyle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Okan Buruk'un öğrencileri gruptan çıkma şansını son maça bırakırken, stadyumda sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basınının iddaasına göre, bir süredir sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Sacha Boey'u radarına alan Arsenal, bu mücadelede başarılı futbolcuyu izlemek için sportif direktörünü İstanbul'a gönderdi.

İngiliz ekibi, Premier Lig'in zorlu takımlarından birisine karşı Boey'un nasıl mücadele edeceğini merak ediyordu. Arsenal Sportif Direktörü Edu Gaspar, Fransız oyuncunun gösterdiği başarılı performanstan sonra kulübe olumlu rapor bildirdi.

Haberde, 23 yaşındaki oyuncunun ManU yıldızlarına karşı zorlu bir sınav verdiği ifade edildi. Öte yandan genç futbolcunun hücuma katkısının iyi olduğuna dikkat çekildi. Hakim Ziyech ile sağ kanatta iyi bir uyum sağladığı vurgulanan Boey'un, Faslı yıldızla birlikte Erik ten Hag'ın takımına her türlü sorunu yaşattığı aktarıldı.

Arsenal'ın bu olumlu rapordan sonra Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon sarı kırmızılıların kilit isimlerinden birisi olan Boey, 24 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

Genç yıldızın piyasa değeri ise TransferMarkt'e göre 17 milyon euro olarak belirleniyor.

star.com.tr