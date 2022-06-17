Arsenal'in transfer hedefi Gabriel Jesus

Arsenal, yeni sezonda çok daha güçlü bir kadro adına çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen İngiliz ekibinin hedefi Gabriel Jesus.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Arsenal, Manchester City'nin golcüsü Gabriel Jesus için görüşmelere başladı.

Manchester City Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor ancak Erling Haaland transferi ve Julian Alvarez'in kadroya geri dönecek olması nedeniyle düzenli forma giymek isteyen Gabriel Jesus'a bu sözü veremiyor.

BAŞKA TALİPLER DE VAR



Yıldız futbolcu ile başka takımların da ilgilendiği belirtilirken, Arsenal'in değeri 50 milyon Euro'yu bulabilecek olan oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı aktarıldı.

MENAJERİ DOĞRULADI



Geçtiğimiz aylarda Jesus'un menajeri, Arsenal ile görüştüklerini doğrulayarak, "Arsenal ile Gabriel Jesus hakkında görüştük ve evet, sundukları projeyi beğendik. Bu ciddi bir olasılık, bu yüzden görüşüyoruz. Gabriel Jesus ile ilgilenen altı kulüp daha var. Şimdi Manchester City ile son maçlarına odaklandı, sonra ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Gabriel Jesus, geride bıraktığımız sezon 41 maçta 13 gol ve 12 asistlik performansa imza atmıştı.