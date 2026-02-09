İSTANBUL 11°C / 5°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Arsene Wenger, Kante'nin bilinmeyen hikayesini anlattı
Spor

Arsene Wenger, Kante'nin bilinmeyen hikayesini anlattı

Arsene Wenger, N'Golo Kante'nin kariyerinin başında Fransa'da hiçbir kulübün onu istemediğini açıkladı.

9 Şubat 2026 Pazartesi 18:02
Arsene Wenger, Kante'nin bilinmeyen hikayesini anlattı
Futbol dünyasının efsane teknik direktörlerinden Arsene Wenger, Fransız yıldız N'Golo Kante'nin kariyerinin ilk yıllarına dair dikkat çeken bir anısını paylaştı.

"KİMSE ONU FRANSA'DA İSTEMİYOR DEDİ"

Wenger, Kante'nin henüz keşfedilmediği dönemde yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kariyerimin son dönemlerinde N'Golo Kante Paris'te bir kulüpteydi. Kulübün sahibi en iyi arkadaşlarımdan biriydi ve bana 'Lütfen' dedi. 'İnanılmaz bir oyuncum var ama Fransa'da kimse onu istemiyor.'"

"KANTE'NİN İNANILMAZ BİR HİKAYESİ VAR"

Tecrübeli teknik adam, Kante'nin futboldaki yolculuğunu olağanüstü olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Onu arabasına alıp kulüpten kulübe gezdirdi ve sonunda Fransa 3. Ligi'nden bir takım Kante'yi transfer etti. Onun hikâyesi inanılmaz; Kante hakkında bir film bile yapılabilir."

"ÇOK NADİR BULUNAN BİR ÖZELLİĞİ VAR"

Wenger, Fransız yıldızın oyun içindeki farkını ise şu ifadelerle anlattı:

"Onu kadroma katmak harika olurdu çünkü onda çok nadir bulunan bir özellik var: Faul yapmadan topu kazanıyor ve neredeyse her seferinde o topu ileri doğru taşıyor."

