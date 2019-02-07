Arsene Wenger, PSG yolunda
Arsenal'den ayrıldıktan sonra başka takım çalıştırmayan Arsene Wenger'in PSG'ye sportif direktör olacağı iddia edildi.
22 yıllık Arsenal kariyerini sonlandırdıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan Fransız teknik direktör Arsene Wenger için sürpriz bir Paris Saint-Germain iddiası ortaya atıldı.
İngiliz The Times gazetesinin haberine göre PSG, 69 yaşındaki teknik direktörü sportif direktör olarak takıma kazandırmak istiyor.
Daha önce yaptığı açıklamalarda emekli olmayı düşünmediğini ve büyük bir takım çalıştırmak istediğini söyleyen Wenger'in de PSG'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.
(sporx)
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