Arsene Wenger yıllar sonra itiraf etti: Gördüğümün en kötüsüydü

Premier Lig'de şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisinde kalan Arsenal, bu sezon da sakatlıklarla boğuşuyor. Arteta'nın planlarını sekteye uğratan bu tablo, kulübün geçmişteki benzer hayal kırıklıklarını hatırlatıyor.

Efsane teknik direktör Arsene Wenger ise, bu bağlamda unutulmaz bir isme dikkat çekti: Santi Cazorla.

Wenger, İspanyol yıldızın yaşadığı sakatlığı "Bildiğim en kötü sakatlıktı" diyerek tanımladı. Aşil tendonuyla başlayan sorun, Cazorla'nın futbola dönmesini neredeyse imkânsız hale getirdi. 2016'da yaşadığı bu sakatlık sonrası bir daha Arsenal forması giyemeyen Cazorla, acıdan ağladığını itiraf etmişti.