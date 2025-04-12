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Spor

Arsene Wenger yıllar sonra itiraf etti: Gördüğümün en kötüsüydü

Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, bu sezon şampiyonluk yarışında sakatlıkların etkisini yeniden hissederken, Arsene Wenger, Santi Cazorla'nın yıllar önce yaşadığı sakatlığa dikkat çekti. Efsane teknik adam, İspanyol oyuncunun kariyerini altüst eden bu sakatlığı 'gördüğüm en kötüsü' olarak tanımladı.

Dış Basın12 Nisan 2025 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
Arsene Wenger yıllar sonra itiraf etti: Gördüğümün en kötüsüydü
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Premier Lig'de şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisinde kalan Arsenal, bu sezon da sakatlıklarla boğuşuyor. Arteta'nın planlarını sekteye uğratan bu tablo, kulübün geçmişteki benzer hayal kırıklıklarını hatırlatıyor.

Efsane teknik direktör Arsene Wenger ise, bu bağlamda unutulmaz bir isme dikkat çekti: Santi Cazorla.

Wenger, İspanyol yıldızın yaşadığı sakatlığı "Bildiğim en kötü sakatlıktı" diyerek tanımladı. Aşil tendonuyla başlayan sorun, Cazorla'nın futbola dönmesini neredeyse imkânsız hale getirdi. 2016'da yaşadığı bu sakatlık sonrası bir daha Arsenal forması giyemeyen Cazorla, acıdan ağladığını itiraf etmişti.

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