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Spor

Arsene Wenger'den anlamlı hareket

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in efsane Fransız teknik direktörü Arsene Wenger, 6 Şubat depreminde zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.

AA7 Nisan 2023 Cuma 17:04 - Güncelleme:
Arsene Wenger'den anlamlı hareket
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Fransız teknik direktör Arsene Wenger, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Arsene Wenger'in yardım çağrısı yer aldı.

Paylaşımda, başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına değinilerek, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. 'omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin." ifadeleri kullanıldı.

Arsene Wenger ise paylaşılan videoda, şunları söyledi:

"Türk halkının bu inanılmaz zor zamanda desteğinize ihtiyacı var. Deprem birçok şehri yok etti ve üzücü bir şekilde birçok insan hayatını kaybetti. Eğer yapabiliyorsanız sizi yardım etmeye davet ediyoruz. Birlik olalım ve Türkiye'deki depremden etkilenen şehirlere yardım edelim. Unutmayın her bağış bir fark yaratacak. Hayatta kalmaya çalışan binlerce insanın yardımınıza ihtiyacı var. Depremzedelere yardım etmek için küresel kampanyayı destekleyelim. Her bağış fark yaratır. Yardım edebiliyorsanız lütfen katılın."

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