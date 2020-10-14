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Spor

Arsene Wenger'den Fenerbahçe ve Robin van Persie itirafı

Arsenal'in efsane teknik adamlarından Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie hakkında transfer itirafında bulundu.

14 Ekim 2020 Çarşamba 18:36 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 18:36
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Arsene Wenger, Robin van Persie'nin Manchester United'ın son dönemlerinde Arsenal'e geri dönmek istediğini ancak bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Fransız teknik adam, "Van Persie, United'daki son döneminden önce beni aradı ve Arsenal'a geri dönmek istediğini dile getirdi ancak bu mümkün değildi. Van Persie kariyerinin sonundaydı ve Arsenal o zamanki yatırım politikasını genç futbolcular üzerine kurmuştu. Van Persie, Arsenal'a geri dönemeyince Türk kulübü Fenerbahçe'ye transfer oldu" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye 2015-2016 sezonunun başında transfer olan Hollandalı yıldız, sarı-lacivertli kulüpte 87 maçta 36 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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