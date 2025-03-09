Arseniy Batagov: Özür dileriz

Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov, Hatayspor karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından konuştu.

Batagov, "Öncelikle taraftarımızdan özür dileriz. Eğer bir başarı, kupa kazanmak istiyorsak bu maçları kaybetmemeliyiz. Rakibimizin iki fırsatı vardı ve bunları değerlendirdiler. Biz de maalesef bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik." dedi.

Trabzonspor'da Batista Mendy ise maçın ardından yaptığı kısa açıklamada, "Bugünkü mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Umarım bir sonraki maçı kazanabiliriz." sözlerini sarf etti.