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Spor

Arseniy Batagov: Trabzonspor'da önemli başarılar elde etmek için çalışacağım

Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov kulüp dergisine verdiği röportajda bordo mavili kulüp için elinden geleni yapmak istediği söyledi.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 12:32 - Güncelleme:
Arseniy Batagov: Trabzonspor'da önemli başarılar elde etmek için çalışacağım
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Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, kulübüne yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını, önemli başarılar elde etmek için çalışacağını belirtti.

Batagov, Trabzonspor dergisindeki röportajında, kendisine olimpiyat oyunlarındayken bazı teklifler geldiğine değinerek, "Onları inceliyordum. Ama en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiğini duyunca çok mutlu olmuş, heyecanlanmıştım. Çünkü Trabzonspor'un büyük hedefleri vardı ve en önemlisi, kariyerime büyük bir kulüpte devam edeceğimi düşündüğüm için mutlu olmuştum. Bu nedenle kolay karar verdim." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde yaşananların savaş nedeniyle çok zor olduğunu anlatan Ukraynalı oyuncu, şöyle devam etti:

"O şartlarda yaşamak zor, futbol oynamak da tabii ki. Çünkü maç sırasında alarmlar çalınca soyunma odasına gidip alarmların durmasını, tehlikenin bitmesini bekliyorsunuz. Alarmlarla yaşamak her anlamda zor. Ayrıca şöyle de değerlendirebiliriz bu durumu, belki de savaştan dolayı ülkemize yabancı oyuncular gelmemeye başladı ve bunun sonucunda genç oyuncular daha fazla şans buldu. Ben de böyle şans bulup bunu değerlendirdim."

Batagov, kendisinde pozitif birçok şey söyleyebileceğini kaydederek, "Topla iyi oynadığım mesela. Ukrayna'da topla iyi olan, ileriye pas verebilen, buna hakim olan fazla oyuncu yok. Olumsuz olarak da belki bazen savunma açısında hata yaptığımı söyleyebilirdim ama şimdi o eksik yanımı geliştirme ve telafi etme şansı bulacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyeri boyunca çok zorluk yaşadığını vurgulayan Batagov, "Sıkıntılı dönemler geçirdim ama asla vazgeçmeyi düşünmedim. Oynamaya başladığımdan beri gelişerek devam ediyorum. Her günüm, bir öncekinden daha iyi olmak zorunda. Bu bilinçle çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ukraynalı oyuncu, taraftarlara mesaj olarak da şunları kaydetti:

"Öncelikle geldiğimden günden itibaren devam eden destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübe yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım, önemli başarılar elde etmek için çalışacağım. Belki yeniden şampiyon oluruz ama bunu taraftarlarımızla başarabiliriz. Hep yanımızda olsunlar."

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