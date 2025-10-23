Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Şu anda sadece Trabzonspor'a odaklandığını söyleyen genç savunma oyuncusu, "Başka bir takıma gitmek gibi düşüncem yok" dedi.

Sözlerine devam eden Arseniy Batagov, "Hocamızın gelişiyle birlikte birçok şey değişti. Daha iyi bir futbol ortaya koyup daha fazla maç kazanıyoruz ve bu durumu tersine çevirdiğimiz için ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN DESTEK OLDU"

Takım kaptanı Savic hakkında samimi sözler sarf eden Arseniy Batagov, "Kaptanımız Savic çok tecrübeli ve bana her zaman destek olan bir oyuncu. Kendisiyle aynı takımda oynadığım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"ONUACHU İYİ Kİ BİZDE"

Trabzonspor'da sezona muhteşem bir giriş yapan Nijeryalı golcü Paul Onuachu hakkında konuşan Batagov, "Onuachu bizim takımda, iyi ki onunla rakip olmak zorunda kalmadım." açıklamasını yaptı.

İlk defa ülkesinden farklı bir atmosferde oynadığını sözlerine ekleyen Arseniy Batagov, "İlk başta zamana ihtiyacım olan bir dönemdi; çok fazla oynama fırsatı bulamadım ama şu an iyi gittiğimi düşünüyorum. Ayrıca bu iyi gidişimin ve oynadığım futbolun Trabzon taraftarlarını mutlu etmesi beni ayrıca mutlu ediyor." dedi.