İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9906
  • EURO
    48,8488
  • ALTIN
    5597.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arseniy Batagov'dan transfer açıklaması! ''Gitmek gibi düşüncem yok''
Spor

Arseniy Batagov'dan transfer açıklaması! ''Gitmek gibi düşüncem yok''

Trabzonspor forması giyen 23 yaşındaki genç savunma oyuncusu Arseniy Batagov gündeme ilşkin açıklamalarda bulundu. Bordo mavili ekibe odaklandığını dile getiren Arseniy Batagov 'Başka bir takıma gitmek gibi düşüncem yok' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Ekim 2025 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Arseniy Batagov'dan transfer açıklaması! ''Gitmek gibi düşüncem yok''
ABONE OL

Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Şu anda sadece Trabzonspor'a odaklandığını söyleyen genç savunma oyuncusu, "Başka bir takıma gitmek gibi düşüncem yok" dedi.

Sözlerine devam eden Arseniy Batagov, "Hocamızın gelişiyle birlikte birçok şey değişti. Daha iyi bir futbol ortaya koyup daha fazla maç kazanıyoruz ve bu durumu tersine çevirdiğimiz için ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN DESTEK OLDU"

Takım kaptanı Savic hakkında samimi sözler sarf eden Arseniy Batagov, "Kaptanımız Savic çok tecrübeli ve bana her zaman destek olan bir oyuncu. Kendisiyle aynı takımda oynadığım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"ONUACHU İYİ Kİ BİZDE"

Trabzonspor'da sezona muhteşem bir giriş yapan Nijeryalı golcü Paul Onuachu hakkında konuşan Batagov, "Onuachu bizim takımda, iyi ki onunla rakip olmak zorunda kalmadım." açıklamasını yaptı.

İlk defa ülkesinden farklı bir atmosferde oynadığını sözlerine ekleyen Arseniy Batagov, "İlk başta zamana ihtiyacım olan bir dönemdi; çok fazla oynama fırsatı bulamadım ama şu an iyi gittiğimi düşünüyorum. Ayrıca bu iyi gidişimin ve oynadığım futbolun Trabzon taraftarlarını mutlu etmesi beni ayrıca mutlu ediyor." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.