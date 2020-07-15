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Spor

Arslan Ekşi Halkbank'a transfer oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör Aslan Ekşi'yi kadrosuna kattı.

AA15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:04 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:04
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Kulüpten yapılan açıklamada, 2013 yılında da Halkbank forması giyen ve CEV Kupası şampiyonluğu yaşayan Arslan Ekşi ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan Ekşi, Halkbank'a dönmekten dolayı heyecanlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflerini her zaman yüksek tutan ve bu hedeflere ulaşabilen bir kulüp Halkbank. Fair play, mücadele ruhu gibi kavramlara üst düzeyde değer veriliyor. O nedenle de Halkbank’ta forma giymek çok güzel. Layık olmaya çalışacağım."

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