30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
  • Spor
  • Artem Dovbyk: İç sahada kazanmak bizim için çok değerli
Spor

Artem Dovbyk: İç sahada kazanmak bizim için çok değerli

Roma'nın Parma'yı 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Artem Dovbyk, yaptığı açıklamada galibiyetin önemine dikkat çekti.

30 Ekim 2025 Perşembe 17:47
Artem Dovbyk: İç sahada kazanmak bizim için çok değerli
Roma forması giyen Artem Dovbyk, Serie A'da Parma'yı 2-1 yendikleri mücadelede kaydettiği golün ardından Sky Sport'a konuştu. Ukraynalı forvet, "Zorlu bir mücadeleydi ama galibiyet belirleyiciydi. Golümden çok memnunum; galibiyeti garantilemede önemli rol oynadım." dedi.

Dovbyk, Roma'nın ligdeki konumuna şaşırmadığını belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, bu nedenle aynı tempoda devam etmeliyiz. İç sahada kazanmak bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, "Son haftalarda formum düşüktü, bu yüzden bu gol benim için çok önemliydi. Takıma katkı sağlamak bana yeniden güven verdi." şeklinde konuştu.

