Artem Dovbyk için dev talip

Serie A'da forvet rotasyonunu yenilemek isteyen Juventus, rotasını Roma'ya çevirdi. Başkent ekibinde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Artem Dovbyk, Bianconeri'nin öncelikli hedefi haline geldi.

Tutto Calcio Estero'ya göre Juventus, Ukraynalı yıldız için ciddi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Dovbyk, bu sezon Roma formasıyla 41 maçta 16 gol atıp 3 asist yaptı. Oyuncuyu elinde tutmak isteyen Roma yönetimi, 50 milyon euroyu bulan bir teklifin ise değerlendirmeye alınabileceğini belirtti. Juventus'un alternatif listesinde Victor Osimhen gibi önemli isimler de bulunuyor.