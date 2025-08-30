İSTANBUL 29°C / 21°C
Artem Dovbyk Roma'da kilit rolünü sürdürüyor

Serie A'nın 2. haftasında Pisa ile karşılaşacak Roma'da, teknik direktör Gianpiero Gasperini, Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'in takım için önemini ve transfer dönemindeki beklentilerini değerlendirdi.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:59
Artem Dovbyk Roma'da kilit rolünü sürdürüyor
Serie A'nın 2. haftasında Pisa ile karşılaşacak Roma'da, teknik direktör Gianpiero Gasperini, takımın Ukraynalı forveti Artem Dovbyk'in rolüyle ilgili soruları cevapladı.

Gasperini, Dovbyk'in sezon öncesi hazırlıklarında ara vermesine rağmen takımın geri kalanı gibi çok olumlu bir performans sergilediğini belirtti. "Dovbyk, ister ilk 11'de başlasın, ister yedekten oyuna girsin, hedeflediğimiz sonuç için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu hiç de kolay olmayacak," dedi. Gazeteci Matteo Moretto'ya göre Roma, Dovbyk'i 30,5 milyon avro bedelle Girona'dan Ağustos 2024'te transfer etti ve oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. 30 yaşındaki forvet, geçen sezon Roma formasıyla 45 maçta 17 gol atıp 3 asist yaptı.

