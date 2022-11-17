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Spor

Artem Dzyuba: Orada olmak gerçekten mutluluk vericiydi

Sezon başında yıldız golcü Mario Balotelli'nin yerine getirilen golcü oyuncu Artem Dzyuba, Adana Demirspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Ayrıldıktan sonra Adana Demirspor serüveni için önemli açıklamalarda bulundu.

SporX17 Kasım 2022 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
Artem Dzyuba: Orada olmak gerçekten mutluluk vericiydi
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Adana Demirspor ile akrşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Artem Dzyuba, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Artem Dzyuba, "Öncelikle Adana Demirspor'a, yönetime, başkana minnettarım. Sakin ve huzurlu bir şeklide yollarımızı ayırdık. Dengeli bir karardı. 18 yaşında bir futbolc değilim, oturup maç izlemek bana yakışmaz" dedi.

"Hala büyük hırslarım var ve hala keyif alırken oynamak istiyorum" diyen Rus golcü, "Türkiye, ilginç bir deneyimdi, bazen acı verici... Birçok insanla tanıştım. Takımda gerçekten harika bir atmosfer vardı. Orada olmak gerçekten mutluluk vericiydi" ifadelerini kullandı.

Dzyuba, son olarak tüm teklifleri dinleyeceğini ve futbol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Adana Demirspor formas altında 5 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

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