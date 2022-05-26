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Spor

Artem Dzyuba'ya Beşiktaş ilgisi

Zenit ile yollarını ayıran Rus forvet Artem Dzyuba'ya Beşiktaş'ın talip olduğu öne sürüldü.

Takvim26 Mayıs 2022 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
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Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Rusya'dan flaş bir iddia geldi. Sport Mail'in haberine göre Siyah-Beyazlılar, Zenit ile yollarını ayıran Artem Dzyuba ile ilgileniyor. Haberde tecrübeli yıldızın olası yeni adresleri arasında Krasnodar, Sochi, Ferençvaroş, Kızılyıldız ve Beşiktaş olduğu belirtildi.

Rus futbolunun son dönemine damgasını vurmuş isimlerden biri olan 33 yaşındaki Dzyuba bu sezon Zenit formasıyla 39 maça çıkarken 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Profesyonel kariyerinde 503 maçta görev yapan Rus forvet 186 gol atarken 106 da asist yaptı.

55 MAÇTA 30 GOLÜ VAR

Rus Milli Takımı'nın formasını 55 kez giyip rakip ağlara 30 gol bırakan Artem Dzyuba çok önemli bir hücum silahı. 1.96'lık boyuna rağmen çok önemli bir tekniğe sahip olan tecrübeli yıldız sadece golleriyle değil, takım arkadaşlarına yaptığı servislerle de ün yapmış bir forvet.

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